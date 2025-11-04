BİM 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER: BİM'de bu cuma hangi ürünler satışa çıkacak? Ankastre Set, Saç Düzleştirici, Cep Telefonu...

Bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor? Kasım ayının ilk aktüel kataloğu, 7 Kasım 2025 Cuma günü mağazalarda raflarda yerini alacak. BİM aktüel ürünleri, özellikle indirimli fiyatları ve çeşitli kategorilerdeki ürün çeşitliliği ile alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında en dikkat çekenler: Ankastre Set, Saç Düzleştirici, Cep Telefonu, Tefal Düdüklü Tencere, Kahve Fincan Seti ve English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı. Mutfak ürünlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, sınırlı stoklarla satışa sunulacak. BİM aktüel ürünleri, özellikle her hafta değişen ürün seçenekleri ve indirim fırsatları ile vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor. 7 Kasım katalogları, hem mağaza hem de online alışveriş için rehber niteliğinde. Bu ürünler arasında özellikle elektronik ve mutfak ürünleri yoğun talep görmesi bekleniyor. Alışveriş planlaması yapmak isteyenlerin kataloğu önceden incelemesi ve mağazalara erken gitmesi öneriliyor.

7 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL

Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL

Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL

Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL

Kumtel Mini Ütü 799 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL

Dijital Mutfak Tartısı 199 TL

Polosmart Smart Tartı 499 TL

Şarjlı Su Pompası 199 TL

Oral-B Şarjlı Elektronik Diş Fırçası 849 TL

Oral-B Şarjlı Elektronik Çocuk Diş Fırçası 849 TL

Azur Buharlı Ütü 2.090 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

Su Isıtıcı 990 TL

Süpürge 5.490 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL

Doğrayıcı 1.450 TL

Kablolu Epilatör 899 TL

Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL

Para Sayma Makinesi 2750 TL

Takla Atan Yarış Seti 449 TL

Metal Model Arabalar 89 TL

Denge Oyunu 169 TL

Pelüş Ördek 379 TL

Kurbağa Oyunu 289 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 129 TL

Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

El Havlusu 45 TL

Yüz Havlusu 85 TL

Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL

Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL

Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 1 Litre 69 TL

Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 2 Litre 89 TL

Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL

Hazneli Rende 159 TL

Kağıt Sufle Kabı 29 TL

Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL

Simplicty Wok Tava 999 TL

Düdüklü Tencere 5.750 TL

Karnıyarık Tencere 1.450 TL

Simplicty Tava 32 cm 849 TL

Simplicty Krep Tava 649 TL

Simplicty Tava 24 cm 629 TL

Bonera Tava Seti 2'li 499 TL

Bonera Sahan 219 TL

Bonera Wok Tava 309 TL

Kahve Fincan Seti 399 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL