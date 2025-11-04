CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası

BİM 4 Kasım indirimli ürünler! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM 4 Kasım 2025 indirimli ürünler listesi açıklandı! Bu hafta BİM mağazalarında pek çok gıda, temizlik ve kişisel bakım ürününde cazip fiyat fırsatları dikkat çekiyor. Market zinciri, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirim kampanyasıyla hem günlük ihtiyaçları karşılamak hem de bütçeye katkı sağlamak isteyen müşterilerini mağazalara davet ediyor.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:30
BİM 4 Kasım indirimli ürünler! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM 4 Kasım 2025 indirimli ürünler listesi yayınlandı! Bu hafta BİM marketlerinde hangi ürünler indirimde merak ediliyor. Kampanya kapsamında gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde büyük fırsatlar sunuluyor. Özellikle kahvaltılık ürünler, atıştırmalıklar, çay, kahve ve temizlik malzemelerinde dikkat çekici indirimler bulunuyor. BİM 4 Kasım fırsatlarını kaçırmamak için mağazalara uğrayabilir veya BİM'in resmi internet sitesi üzerinden güncel katalogları inceleyebilirsiniz. Hafta ortası indirimleri, hem bütçenize hem de alışveriş listenize uygun seçenekler sunuyor. Bu sayede BİM müşterileri, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatı buluyor. Peki, 4 Kasım BİM'de hangi ürünler indirime girecek?

BİM 4 KASIM SALI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 4 Kasım 2025 indirimli ürünler listesi açıklandı!

BİM 4 Kasım 2025 indirimli ürünler listesi açıklandı!

BİM 4 Kasım 2025 indirimli ürünler listesi açıklandı!

BİM 4 Kasım 2025 indirimli ürünler listesi açıklandı!

