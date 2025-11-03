TÜİK EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! TÜİK Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE, 2003=100) verilerini açıkladı. Buna göre Ekim ayında TÜFE bir önceki aya göre %2,55 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yıllık artış %28,63, geçen yılın aynı ayına göre ise %32,87 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalama artış oranı ise %37,15 seviyesinde gerçekleşti. Ekim enflasyonu, memur ve memur emeklisi maaşları, kira artışları ve diğer fiyat düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor. TÜFE'deki bu artış, özellikle yeni kira sözleşmeleri ve Ocak 2026 maaş zamları için belirleyici olacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından, geriye yalnızca Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

TÜİK EKİM AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,87 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %27,00 ARTTI, AYLIK %1,63 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,49 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %26,91 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %31,79 artış, imalatta %26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,31 artış ve su temininde %56,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,91 artış, enerjide %25,05 artış ve sermaye mallarında %27,27 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,83 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,25 artış, imalatta %1,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,16 azalış ve su temininde %2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,43 artış, enerjide %0,65 azalış ve sermaye mallarında %1,18 artış olarak gerçekleşti.