Haberler Haberler SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım az önce deprem nerede oldu, hissedildi mi?

İstanbul’da hissedilen bir deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kentin birçok ilçesinden sarsıntı hissedildiğine dair sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapılırken, vatandaşlar “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım az önce deprem nerede oldu, hissedildi mi?

3 Kasım 2025 Pazartesi İstanbul'da hissedilen deprem, vatandaşlarda endişeye neden oldu. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı kısa süreli sarsıntı hissettiklerini paylaştı. "İstanbul'da deprem mi oldu, nerede meydana geldi?" soruları kısa sürede arama motorlarında trend oldu. Depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. İstanbul genelinde hissedilen sarsıntının özellikle Avrupa Yakası'nda daha fazla etkili olduğu bildiriliyor. AFAD, deprem verilerini kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacak. Vatandaşlar, İstanbul depremiyle ilgili anlık gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Detaylar geliyor...

