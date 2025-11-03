2025 Ekim ayına ilişkin enflasyon oranları milyonların gündeminde. Resmî veri olan TÜFE'yi açıklayan kuruma göre, Türkiye İstatistik Kurumu verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, saat 10.00'da yayınlayacak. Piyasada yapılan ankete göre Ekim ayı için aylık enflasyon beklentisi yaklaşık %2,34 düzeyinde. Ayrıca 2025 yıl sonu enflasyon tahmini de ankette yer alan katılımcılar tarafından %31,77 olarak ortaya konmuş durumda. Bu oranlar hem kamu çalışanları ve emekliler için zam oranlarını hem de kiracılar ve mülk sahipleri için kira artışlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç? Detaylar haberimizde...

TÜİK EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı Türkiye ekonomisi için hâlâ en önemli göstergelerden biri. Bu yüzden 2025 Ekim ayına ait TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih ve beklenti rakamları büyük ilgi görüyor. TÜİK'in açıklama takvimine göre Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Anket sonuçlarına göz attığımızda, aylık enflasyonun %2,34 civarında olması bekleniyor. Yıl sonu için ise ekonomistlerin ortalama tahmini yüzde 31,77 dolayında. Bu rakamlar özellikle kira artış oranı, maaş zamları ve sosyal yardımlar yönünden yakından izleniyor.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %33,29 ARTTI, AYLIK %3,23 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.