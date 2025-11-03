CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

2025 Ekim ayı enflasyon verileri için milyonlarca kişi gözü kulağıyla bekliyor. Resmî olarak bu rakamları açıklayacak kurum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) takvimine göre, Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da duyurulacak. Ekonomistler tarafından yapılan anketlerde, Ekim ayı aylık enflasyonun yaklaşık %2,34 civarında olacağı öngörülüyor. Peki, Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 08:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

2025 Ekim ayına ilişkin enflasyon oranları milyonların gündeminde. Resmî veri olan TÜFE'yi açıklayan kuruma göre, Türkiye İstatistik Kurumu verileri 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, saat 10.00'da yayınlayacak. Piyasada yapılan ankete göre Ekim ayı için aylık enflasyon beklentisi yaklaşık %2,34 düzeyinde. Ayrıca 2025 yıl sonu enflasyon tahmini de ankette yer alan katılımcılar tarafından %31,77 olarak ortaya konmuş durumda. Bu oranlar hem kamu çalışanları ve emekliler için zam oranlarını hem de kiracılar ve mülk sahipleri için kira artışlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç? Detaylar haberimizde...

TÜİK EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı Türkiye ekonomisi için hâlâ en önemli göstergelerden biri. Bu yüzden 2025 Ekim ayına ait TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih ve beklenti rakamları büyük ilgi görüyor. TÜİK'in açıklama takvimine göre Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Anket sonuçlarına göz attığımızda, aylık enflasyonun %2,34 civarında olması bekleniyor. Yıl sonu için ise ekonomistlerin ortalama tahmini yüzde 31,77 dolayında. Bu rakamlar özellikle kira artış oranı, maaş zamları ve sosyal yardımlar yönünden yakından izleniyor.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %33,29 ARTTI, AYLIK %3,23 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

AHaber CANLI YAYIN

Dev derbide kazanan F.Bahçe!
"Türk filmi gibiydi"
DİĞER
Ahmet Çakar, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası açıkladı! “İki penaltıyı vermedi”
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Daha Eski
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57
Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! 23:57
Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! 23:57