Bursa BUSKİ su kesintisi! 3 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da 3 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), bakım-onarım çalışmaları ve yeni altyapı bağlantıları nedeniyle şehir genelinde kontrollü su kesintisi uygulandığını duyurdu. Bursa BUSKİ su kesintisi 3 Kasım duyurusuna göre, çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması planlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su depolarını kontrollü kullanmaları önerildi. BUSKİ, tüm gelişmeleri resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı gün boyunca güncellenecek.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 15:00

Kesim Tarihi: 03/11/2025 14:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4 _ B45 Alt Bölgesinde Bulunan, Cumhuriyet Mahallesi Zaman Sokak ve Civarı "ARIZA Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 14:00 ile 15:00 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

DOĞANEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 18:30

Kesim Tarihi: 03/11/2025 15:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Doğanevler Mahallesi 5.Taner Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 15:30 ile 18:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

EMEK ADNAN MENDERES

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 13:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 17:00

Kesim Tarihi: 03/11/2025 13:10

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B46 Alt Bölgesinde Bulunan, Emek Adnan Menderes Mahallesi Mevzi Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 13:10 ile 17:00 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

HÜDAVENDİGAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 17:00

Kesim Tarihi: 03/11/2025 15:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_A Alt Bölgesinde Bulunan Hüdavendigar Mahallesi Fatih Caddesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 15:00 ile 17:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 16:00

Kesim Tarihi: 03/11/2025 13:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi G1_B Alt Bölgesinde Bulunan Osmangazi Mahallesi Hastane Yurdu Caddesi Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 13:30 ile 16:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

