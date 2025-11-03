CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ANKARA HAVA DURUMU: 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU: 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara’da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 4 Kasım Çarşamba günü Ankara genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus olasılığı bulunurken, öğle saatlerinde bulutlu hava yerini zaman zaman güneşli aralıklara bırakacak. Vatandaşlar, 4 Kasım Salı günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 10:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ANKARA HAVA DURUMU: 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre Ankara'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus görülürken, gün boyunca sıcaklık 5°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Hafta boyunca Ankara'da hava genel olarak parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. Özellikle Cuma günü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Vatandaşların, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı kalın giyinmeleri, yağışlı günlerde ise şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmaları öneriliyor. Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, şehirdeki tüm açık hava etkinlikleri ve ulaşım planları açısından önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki, 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 14°C, en düşük sıcaklık ise 5°C civarında olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Ankara halkı, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı kalın giysiler tercih etmeli. Ayrıca meteoroloji, küçük çaplı yağmur geçişleri ihtimaline karşı yağmurluk veya şemsiye bulundurulmasını öneriyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Ankara'da önümüzdeki beş gün boyunca hava şu şekilde seyredecek:

Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler!
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...
DİĞER
Beşiktaş’ta acı tablo! Derbi sonrası Kartal’ı yıkan istatistik...
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!
"Türk filmi gibiydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... 10:13
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08
Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:17
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! 09:15
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:08
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Daha Eski
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Derbide kırmızı kart kararı! Derbide kırmızı kart kararı! 23:57
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! 23:57
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 23:58
F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! 23:58
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! 23:58