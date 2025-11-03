ANKARA HAVA DURUMU: 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre Ankara'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus görülürken, gün boyunca sıcaklık 5°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Hafta boyunca Ankara'da hava genel olarak parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. Özellikle Cuma günü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Vatandaşların, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı kalın giyinmeleri, yağışlı günlerde ise şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmaları öneriliyor. Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, şehirdeki tüm açık hava etkinlikleri ve ulaşım planları açısından önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki, 4 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 14°C, en düşük sıcaklık ise 5°C civarında olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Ankara halkı, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı kalın giysiler tercih etmeli. Ayrıca meteoroloji, küçük çaplı yağmur geçişleri ihtimaline karşı yağmurluk veya şemsiye bulundurulmasını öneriyor.

Haftalık Hava Tahmini🗓️(3 - 9 Kasım 2025)Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/BmxUrvLYmJ & amp;mdash; Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 2, 2025

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Ankara'da önümüzdeki beş gün boyunca hava şu şekilde seyredecek: