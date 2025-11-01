Vitoria Guimaraes - Benfica maçı CANLI izle! Vitoria Guimaraes - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Vitoria Guimaraes, kendi sahasında etkili hücumlarla Benfica'ya zorluk çıkarmak ve sürpriz bir sonuç almak istiyor. Benfica ise hem savunmada sağlam durmayı hem de hücum hattıyla skor avantajını ele geçirmeyi hedefliyor. Teknik direktörlerin kadro tercihleri, maç içi stratejileri ve oyuncuların güncel form durumu, karşılaşmanın sonucunu doğrudan etkileyecek önemli unsurlar arasında. Bu maç genellikle yüksek tempolu ve gol açısından zengin geçiyor. Benfica'nın kadro kalitesi ve ligdeki hedefleri, onları maça favori olarak çıkarırken, Vitoria Guimaraes'in ev sahibi avantajı ve motivasyonu, dengeyi değiştirebilecek faktörler arasında yer alıyor. Peki, Vitoria Guimaraes - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VITORIA GUIMARAES - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Premier Lig'de heyecan dorukta. Vitoria Guimaraes, 1 Kasım 2025 tarihinde kendi sahasında Benfica ile karşılaşacak.

VITORIA GUIMARAES - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç 23:30 (TSİ)'de başlayacak ve S SPORT PLUS ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Mourinho, Benfica'daki ikinci dönemine inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. Teknik adam, tüm kulvarlarda oynanan ilk dokuz maçın beşini kazanırken, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Çarşamba günü Taça de Portugal'da Tondela karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, 63 yaşındaki çalıştırıcı için üst üste iki galibiyet aldığı ilk maç oldu. Bu zafer, Arouca karşısında elde edilen başarıyı takip ederek, Benfica'nın ligde daha istikrarlı bir performans sergilemesine ve liderlerle yarışta geri kalmamasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Benfica, ligde altı galibiyet ve üç beraberlik ile topladığı 21 puan sayesinde Primeira Liga'da üçüncü sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde henüz yenilgi yaşamamış sadece iki takımdan biri konumunda. Lig lideri Porto, Benfica'nın dört puan önünde yer alırken, son şampiyon Sporting Lizbon ise üç puan geride bulunuyor.

Hücum performansı açısından da dikkat çeken Benfica, ligde attığı 18 gol ile ligin en iyi üçüncü hücum hattına sahip. Savunmada ise Porto'nun gerisinde sadece dört gol yiyerek başarılı bir performans sergilediler. Deplasman maçlarında ise iç sahaya kıyasla daha istikrarlı bir grafik çizdiler; deplasmanda alabilecekleri 12 puanın 10'unu topladılar. Bu süreçte sadece bir gol yiyerek en iyi savunma performanslarından birini gösterirken, attıkları altı gol ile hücum hattının etkili ve dengeli olduğunu kanıtladılar.

Benfica taraftarları, takımın Vitoria Guimaraes karşısındaki performansından da umutlu. Son 25 lig maçının 22'sini kazanan kırmızı-beyazlılar, geçen sezon iki karşılaşmada toplam 4-0'lık galibiyetler elde etmişti. Bu istatistikler, taraftarların bu karşılaşmada da takımın üstünlüğünü sürdürmesini beklemelerine zemin hazırlıyor.

