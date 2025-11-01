500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ başvuru bedeli ne kadar? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 2+1 aylık ödemesi ve 1+1 aylık ödemesi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

500 bin Sosyal Konut Projesi başvuru bedeli ne kadar, kimler başvurabilir? sorularının cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar en çok İstanbul TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak ve kaç adet olacak? sorularının cevabını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Birçok kişi, TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve ödeme planlarına dair detayları yakından takip ediyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru bedeli ne kadar? İşte 2+1 aylık ödemesi ve 1+1 aylık ödemesi!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

Ev Sahibi Türkiye ✨ 81 ilimizde 500.000 yeni sosyal konut ile milletimizi TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalara kavuşturacak Yüzyılın Konut Proje'mizin detayları. ⤵️ pic.twitter.com/gnTg8dp2AU — Murat KURUM (@murat_kurum) October 24, 2025

500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: TAKSİTLER 6 BİN 750 TL'DEN BAŞLAYACAK

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

500 BİN KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI, 500 CAMİ, 500 ANAOKULU, 500 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.