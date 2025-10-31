Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim Cuma ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Müge Anlı nasıl izlenir? ATV Müge Anlı izleme linki var mı? Haftanın son iş gününde Müge Anlı ile Tatlı Sert, 31 Ekim Cuma sabahı ATV ekranlarında canlı yayınla sizlerle. Gündeme damga vuran olaylar, tanık ifadeleri ve çözüm bekleyen dosyalar yine Müge Anlı'nın masasında! ATV canlı yayın linki üzerinden programı internetten izleyebilir, son dakika gelişmelerine anında ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 İbrahim Kayaslan'ın arkadaşından gelin Samime'yi yalanlayan ifadeler...

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan'ın arkadaşı Bahtiyar Can konuştu. İbrahim'in annesinin feryatlarını duyunca içim rahat etmedi, benimle olan diyologunu anlatmak istedim dedi.

Haziran ayında İbrahim Kayaslan'ın kendisine 'eşimden şüpheleniyorum, boşanmak için delil arıyorum' dediğini anlattı.

👉 Gelin Samime'yi terse düşüren fotoğraf kareleri...

Kayaslan çifti, 2 Ağustos'ta evlerine 35 km uzaklıktaki dımbazlar göletine gitti. Ekiplerin 3 çocuk babasının şüpheli ölümünün gerçekleştiği baraj gölünde incelemeler yaptığı sırada çekilen fotoğraf kareleri gösterildi. Samime Kayaslan'ın olay anıyla ilgili çelişkili ifadeleri akılları bulandırdı.

👉 İbrahim Kayaslan'ın gördüğü ihanet cinayetle mi bitti?

İhanet cinayetine kurban gittiği düşünülen İbrahim Kayaslan'ın eşinin bir tarlada çalışanıyla gönül ilişkisi yaşadığına dair bir iddiaya yer verilmişti. Bu iddiayla ilgili Yıldıray Dilek canlı yayına geldi. Yıldıray Dilek, araba alamamla beraber bu dedikodular başladı dedi. Samime Kayaslan ise bu dedikoduları yalanladı.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6