Ziraat Türkiye Kupası
MEB 2025-2026 1 haftalık ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci ve veli, “MEB 2025-2026 birinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor?” sorusunu merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 1 haftalık ilk ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve tekrar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, öğrenciler ve veliler “Birinci dönem ara tatili ne zaman?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Eğitim takvimine göre bu yılın ilk ara tatili Kasım ayında uygulanacak ve öğrencilerin ders temposu ile sınav yoğunluğunu dengelemeyi amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:55
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, Kasım tatili 2025, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için önemli bir dinlenme dönemi olarak planlandı. Bu birinci dönem ara tatili, öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşarak akademik başarılarını artırmalarını ve motivasyonlarını yükseltmelerini sağlıyor. Peki,1 haftalık ara tatil ne zaman ve kaç gün sürecek? MEB ara tatili kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir
Galatasaray’ın Osimhen için istediği rakam olay oldu! Tarihe geçecek bonservis ücreti...
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Derbi öncesi yönetimden dev hamle
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
