Ziraat Türkiye Kupası
MasterChef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir hafta daha yaşanıyor. 30 Ekim 2025 tarihli son bölümde kırmızı ve mavi takım arasında nefes kesen bir ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken kazanan takım büyük ödülün sahibi oldu. Dokunulmazlık oyunlarında mavi takım üstünlüğünü sürdürürken, kırmızı takım bazı isimleri eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte MasterChef Türkiye’nin 30 Ekim son bölümünde yaşananlar ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 09:04
MasterChef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye'de haftanın en heyecanlı anları yaşandı! 30 Ekim 2025 akşamı ekrana gelen son bölümde takımlar ödül için kıyasıya yarıştı. Mavi takım dokunulmazlık oyunlarında üstünlüğünü sürdürürken, kırmızı takım moral bulmak için elinden geleni yaptı. Ancak kazanan yine mavi takım oldu. Kırmızı takım kaybın ardından eleme potasına yeni isimleri gönderdi. İşte MasterChef ödül oyununu kazanan takım, eleme potasındaki yarışmacılar ve son bölümde yaşanan tüm gelişmelerin özeti!

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan isim Ayten oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta Ayten, Barış, Sümeyye, Aslı, Mert ve Çağlar yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef Türkiye'nin 31.10.2025 tarihli bölümünün tanıtımında yarışmacılar eleme potasına girmemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

MASTERCHEF 31 EKİM YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATV CANLI YAYIN

