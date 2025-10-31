Hacet namazı, Allah'tan bir dileğin kabul olması için kılınan özel bir ibadettir. Peki Hacet namazı hangi vakitte kılınmalı? Hacet namazı, yatsı namazından sonra, gece yarısı, seher vakti veya sabah namazından önceki teheccüd zamanı gibi huzurlu vakitlerde kılınabilir. Bu özel namaz, kalpten gelen samimi dualarla birlikte eda edildiğinde manevi açıdan büyük bir rahatlama sağlar. Hacet namazını kılarken kişi önce abdest almalı, kıbleye yönelip iki veya dört rekât namaz kıldıktan sonra dua etmelidir. Birçok kişi, hacet namazının nasıl ve hangi vakitlerde kılındığını merak ediyor. Peki, Hacet namazı ne zaman, hangi vakitlerde kılınır? Hacet namazı saatleri ve fazileti!

HACET NAMAZI NEDİR?

Herhangi bir ihtiyacı olan kişinin, bu ihtiyacının giderilmesini Allah`tan dilemeden önce kıldığı namaz. Kur`ân, "Sabırla ve namazla Allah`tan yardım dileyin"(el-Bakara, 2/45) buyurur.

HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Müminlerin Allah'a yönelip dileklerini ilettikleri ibadetlerden biri olan Hacet namazı, günün her saatinde kılınabilir. Ancak en faziletli zaman, gece yarısı ve seher vakitleri olarak kabul edilir. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken kılmak ise mekruh sayılır.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hâcet namazı dört veya iki rek'at olarak kılınabilir. On iki rek'at kılınabileceği şeklinde de rivâyet vardır. Bu namazı dört rek'at kılacak olan kişi, birinci rek'atında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıda zikredilen duayı yapar.

HACET NAMAZININ FAZİLETLERİ

Hacet namazı, Müslümanların Allah'tan bir dilek, istek veya yardım talep etmek için kıldığı özel bir ibadettir. Bu namazın en büyük fazileti, kişinin Rabbine yönelip samimi bir şekilde dua etmesine vesile olmasıdır. Hacet namazı, kulun ihtiyaçlarını yalnızca Allah'tan istemesi gerektiğini hatırlatır.

Faziletleri arasında kalp huzuru, manevi güç kazanma ve dua kapılarının açılması yer alır. Hacet namazını düzenli kılan kimselerin dualarının kabul olacağına inanılır. Özellikle gece vakti, seher zamanında kılınan Hacet namazı, kişinin gönlündeki sıkıntıları hafifletir ve Allah'a yakınlaşmasını sağlar.