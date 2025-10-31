Eşref Rüya final mi yapacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Eşref Rüya dizisi, son bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak son haftalarda sosyal medyada “Eşref Rüya final mi yapıyor? Dizinin bitmesine karar mı verildi?” soruları gündem oldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapıma dair detaylar araştırılıyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Eşref Rüya, her bölümüyle sosyal medyada trend olmaya devam ediyor. Ancak son haftalarda izleyiciler arasında "Eşref Rüya final yapacak mı, dizinin son bölümü mü geliyor?" sorusu gündeme geldi. Eşref Rüya 20. Bölümü 13 Kasım'da ekranlara gelecek.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

Bu sırada klibiyle konuşulmaya başlayan Nisan, Dinçer'e karşı içinde beliren şüphelerin üzerine gitmekte kararlıdır.

