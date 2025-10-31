CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Balıkesir'de korkutan deprem | Sındırgı bu kez 4.4 ile sallandı - AFAD, Kandilli son depremler

Balıkesir'de korkutan deprem | Sındırgı bu kez 4.4 ile sallandı - AFAD, Kandilli son depremler

Balıkesir güne depremle başladı. 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin etkilerinin sürdüğü Balıkesir, 31 Ekim Cuma günü korkutan vir sarsıntıyla uyandı. Saat 07.18'de meydana gelen 4,4 şiddetindeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sındırgı'daki 6,1'lik depremde 4, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkılmıştı. Fay hatlarının hareketini sürdürdüğü bölgeden son dakika haberlerini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 08:06
Balıkesir'de korkutan deprem | Sındırgı bu kez 4.4 ile sallandı - AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberleri... Balıkesir'de 31 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen 4,4 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu. Kentte 27 Ekim'de gerçekleşen 6,1'lik depremin etkileri sürerken bugün yaşanan sarsıntıdan ise henüz olumsuz bir ihbar alınmadı. Şiddetli deprem İzmir, Manisa, Aydın ve çevre illerden de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiler...

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın yaptığı ölçümlere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin merkez üssü olduğu deprem saat 07.18'de meydana geldi. Yerin 12.9 km derinliğinde ölçülen sarsıntı, AFAD tarafından kayıtlara 4,2 olarak geçti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin şiddetini 4,4 olarak ölçtü. Sarsıntı İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı öğrenilirken 27 Ekim'de meydana gelen depremde, bölgede 4, sonraki günkü artçılarda ise 2 katlı bir bina yıkılmıştı.

AFAD SON DEPREMLER | TIKLA - ANLIK TAKİP ET

KANDİLLİ RASATHANESİ son depremler için TIKLAYIN

Haberler
