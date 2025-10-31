Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB 2025 Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı!

2025 Kasım celbi için asker adayları heyecanlı bir bekleyiş içinde. Binlerce genç, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" ve "2025 Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik sınıflandırma sonuçlarının belirli bir takvime göre açıklanacağını duyurdu. Buna göre Kasım celbi asker adayları, e-Devlet üzerinden veya MSB'nin resmi internet sitesi aracılığıyla askerlik yerlerini sorgulayabilecek. Peki, 2025 Kasım celbi askerlik yerleri kesin olarak ne zaman açıklanacak? MSB'nin açıklamalarına göre, Kasım celbi askerlik yerleri genellikle celp tarihinden önceki haftalarda duyuruluyor ve adaylara önceden bilgilendirme yapılıyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte, MSB 2025 Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı!

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kasım celbi için asker adayları heyecanla askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere ilan edilecek. Bu açıklama ile adaylar hangi ilde ve hangi birimde askerlik hizmetlerini yapacaklarını öğrenebilecek.

Sınıflandırma sonucunda belirlenen yükümlüler, tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, önceki sınıflandırma dönemlerinde belirlenen ve yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, ilgili celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Asker alma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecek.

2025 KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 06 Kasım 2025

06 Kasım 2025 Er (2. Grup): 04 Aralık 2025

04 Aralık 2025 Er (3. Grup): 08 Ocak 2026

Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.

ASKERLİK SÜRECİNDE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sevk edilen yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı aracılığıyla PttMatik'lerden alınabilecek.

Askerlik hizmeti süresince kullanılacak banka kartı olmayan yükümlüler, herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilir ve banka kartı temin edebilir. Ayrıca, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını askerlik öncesi yetkili GSM bayilerine başvurarak ücretsiz kısıtlı hatta çevirebilir ve terhis sonrası tekrar sivil hayattaki hat özelliklerine döndürebilirler.

Sevk belgesini almayan veya sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezine katılmayan yükümlüler hakkında ise bakaya işlemi uygulanacaktır.

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2025 Kasım celbi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, PTT'den kimlik karşılığında alacakları şifre ile sisteme erişim sağlayacak. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak hizmet adını yazarak askerlik yerini görüntüleyebilecek.

Bu sistem sayesinde, adaylar askerlik yerlerini hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilecek, sevk tarihlerine hazırlık yapabilecek ve gerekli evrak işlemlerini zamanında tamamlayabilecek.

ASKERLİK YERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ