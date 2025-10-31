CANLI SKOR ANA SAYFA
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2026 yılı için asgari ücret görüşmeleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği toplantılarla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yapılacak görüşmelerde, asgari ücretin 2026 yılı zam oranı ve yeni tutarı belirlenecek. Vatandaşlar ve çalışanlar, asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve görüşme takvimi henüz netleşmiş değil, ancak takipte olunması öneriliyor. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 12:23
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2026 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet yetkililerinin yapacağı görüşmeler sonrası belli olacak. Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? sorusu çalışanlar arasında gündemde yer alıyor. Vatandaşlar, 2026 yılında asgari ücret zammının yüzde kaç olacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı için görüşmeler ne zaman başlayacak? Görüşmelerde, ekonomideki gelişmeler, enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak asgari ücret zammı belirleniyor. Resmi açıklama yapıldıktan sonra, 2026 asgari ücret miktarı ve zam oranı duyurulacak. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun (hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşur) 2026 yılı için yeni asgari ücreti belirleme görüşmelerine Aralık 2025'te başlaması beklenmektedir.

2026 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

2026 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

%28,5 zam: Brüt 33.417 TL, Net 28.403 TL

%30 zam: Brüt 33.807 TL, Net 28.736 TL

%35 zam: Brüt 35.107 TL, Net 29.841 TL

%40 zam: Brüt 36.407 TL, Net 30.946 TL

