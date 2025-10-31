CANLI SKOR ANA SAYFA
ANKARA ASKİ su kesintisi: 31 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA ASKİ su kesintisi: 31 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA ASKİ, 31 Ekim 2025 tarihinde bazı mahallelerde planlı su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisi nedeniyle vatandaşlar hangi saatlerde su alamayacaklarını merak ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim Cuma Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ su kesintisi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 11:31



ANKARA ASKİ su kesintisi: 31 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

31 Ekim 2025 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından planlı su kesintisi uygulanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici süreliğine su verilemeyecek. Bu durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve sıkça sorulan sorulardan biri: "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, su kesintisi belirli saat aralıklarında gerçekleşecek ve kesinti süresi boyunca vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak önlemleri alması öneriliyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 31.10.2025 08:30:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 19:00:00

    Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi Şehitlik mahallesi Elçibey caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü

  • GÖLBAŞI

    Arıza Tarihi: 31.10.2025 09:10:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 16:00:00

    Detay: Gölbaşı İlçesi Seğmenler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ø100 lük Ductil içme suyu hattı branşman bağlantı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Seğmenler ve Bahçelievler Mahalleleri bir kısmı.

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 31.10.2025 10:30:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 15:00:00

    Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet mahallesi Sümbül caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mah bir bölümü

Ankara ASKİ su kesintisi 31 Ekim 2025

  • YENİMAHALLE

    Arıza Tarihi: 31.10.2025 10:30:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 18:00:00

    Detay: Yenimahalle İlçesi: Anadolu Mahallesi 494 sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı vana imalat çalışması nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi ve Karşıyaka mahallesi civarı

  • AKYURT

    Arıza Tarihi: 31.10.2025 11:30:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 17:00:00

    Detay: Akyurt yıldırım mahallesi marş sokak içerisinde mutahitin kanal baglantı esnasında içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

    Etkilenen Yerler: Akyurt yıldırım mahallesi bir kısmı beyazıt mahallesi bir kısmı atatürk mahallesi tamamı verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Ankara ASKİ su kesintisi 31 Ekim 2025

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 31.10.2025 05:20:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 12:00:00

    Detay: Çankaya İlçesi Söğütözü mahallesi Şehit Öğretmen Şenay Aybike caddesi içinde meydana gelen 200 lük duktil boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır, sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Söğütözü mahallesi tamamı

  • ALTINDAĞ

    Arıza Tarihi: 30.10.2025 16:30:00

    Tamir Tarihi: 31.10.2025 14:00:00

    Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Altındağ ilçesi altındağ caddesi içinde meydana gelen içme suyu şebeke boru arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

    Etkilenen Yerler: Atıfbey ve Kale mahallelerinin bir kısmı

