ANKARA ASKİ su kesintisi: 31 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

31 Ekim 2025 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından planlı su kesintisi uygulanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici süreliğine su verilemeyecek. Bu durum, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve sıkça sorulan sorulardan biri: "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, su kesintisi belirli saat aralıklarında gerçekleşecek ve kesinti süresi boyunca vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak önlemleri alması öneriliyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

POLATLI Arıza Tarihi: 31.10.2025 08:30:00 Tamir Tarihi: 31.10.2025 19:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi Şehitlik mahallesi Elçibey caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü

GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 31.10.2025 09:10:00 Tamir Tarihi: 31.10.2025 16:00:00 Detay: Gölbaşı İlçesi Seğmenler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ø100 lük Ductil içme suyu hattı branşman bağlantı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Seğmenler ve Bahçelievler Mahalleleri bir kısmı.

POLATLI Arıza Tarihi: 31.10.2025 10:30:00 Tamir Tarihi: 31.10.2025 15:00:00 Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet mahallesi Sümbül caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mah bir bölümü

YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 31.10.2025 10:30:00 Tamir Tarihi: 31.10.2025 18:00:00 Detay: Yenimahalle İlçesi: Anadolu Mahallesi 494 sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı vana imalat çalışması nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi ve Karşıyaka mahallesi civarı

AKYURT Arıza Tarihi: 31.10.2025 11:30:00 Tamir Tarihi: 31.10.2025 17:00:00 Detay: Akyurt yıldırım mahallesi marş sokak içerisinde mutahitin kanal baglantı esnasında içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz Etkilenen Yerler: Akyurt yıldırım mahallesi bir kısmı beyazıt mahallesi bir kısmı atatürk mahallesi tamamı verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz