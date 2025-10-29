CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Çarşamba ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Çarşamba ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

29 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında yine heyecan dolu bir “Müge Anlı ile Tatlı Sert” bölümü izleyicilerle buluşuyor. Her bölümünde yeni kayıp vakaları, esrarengiz olaylar ve yıllardır çözülemeyen dosyaları ele alan Müge Anlı, yine milyonları ekran başına kilitliyor. Peki bugün Müge Anlı’da neler oldu? Hangi olaylar çözüme kavuştu? ATV canlı yayın bilgileri!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Çarşamba ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

ATV'nin sevilen sabah kuşağı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 29 Ekim Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana geliyor. Her bölümde olduğu gibi bugün de birbirinden çarpıcı dosyalar masaya yatırılıyor. İzleyiciler, "Bugün Müge Anlı'da kim bulundu?", "Kayıp dosyasında yeni gelişme var mı?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 29 Ekim Çarşamba ATV yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert sabah 10.00'da başlıyor. Gerçek olaylar, yüzleşmeler ve yeni umutlar yine ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Mahkeme kararıyla velayeti babasına verilen 30 yaşındaki zihinsel engelli Alican Arslan'ın 15 Eylül'den itibaren kendisinden 24 yaş büyük Jale Damcı tarafından alıkonduğu iddia edilmişti. İddiaları doğrulayan Jale Damcı, ailenin karşısına geçerek Alican Arslan ile ilişkileri olduğunu söylemişti. Aile Bakanlığı zihinsel engelli Alican Arslan için devreye girdi ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Jale Damcı, alıkoyma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

👉 Sümeyye Taş kaybının 8. Gününde Müge Anlı'da bulunmuştu. Eşinden beklediği değeri göremediğini, evlendiklerinde de gelinlik giymediğini söyleyen Sümeyye Taş, hayalini Müge Anlı'da gerçekleştirdi. Hayal ettiği gelinliği giyen Sümeyye Taş, eşi Adıgüzel Taş ile Müge Anlı'ya teşekkür etti.

👉 17 Ekim'de İstanbul Sancaktepe'deki evinden kayıplara karışan Menekşe Yüksel'i aramak için eşi Halil Yüksel, Müge Anlı'nın kapını çaldı. Eşinin, arkadaşı Ahmet Taştan ile ilişkisi olduğunu iddia eden Halil Yüksel yaşadığı ihaneti Müge Anlı'ya anlattı.

👉 Menekşe Yüksel günler sonra telefona bağlanarak eşiyle yüzleşti. Eşinin arkadaşı Ahmet Taştan ile kaçmadığını söyleyen Menekşe Yüksel, "Kocamın arkadaşına sığındım" dedi. Eşini sevdiğini söyleyen Halil Yüksel, "Mahkemede açsa boşanmayacağım" dedi.

👉 40 yaşındaki 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan, 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitirdi. Yakınları İbrahim Kayaaslan'ın bir cinayete kurban gittiğini düşünürken şüphe oklarını ise gelinlerine yönelttiler. Baba Hüsamettin Kayaaslan oğlunun hayatını kaybettiği Denizli Dımbazlar Göleti'ne gelinleri tarafında planlı bir şekilde çekildiğini iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Çarşamba ATV CANLI izle

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Çarşamba ATV CANLI izle

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN

