MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim eleme adayı kim oldu? Potadaki isimler!

Ziraat Türkiye Kupası
TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan 28 Ekim bölümüyle devam etti. Günün en çok sorulan soruları ise “Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” ve “Eleme potasında kim var?” oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonunda Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:14 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:15
MasterChef Türkiye'de 28 Ekim akşamı nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. İzleyiciler, "Bugün dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Gecenin en başarılı tabağını çıkaran isim Sezer oldu. Sezer, bu hakkını kullanarak Aslı'yı eleme potasına gönderdi. Takım oylamasında ise Sümeyye potaya giren ikinci yarışmacı olarak belirlendi. Peki, 28 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu, kim potaya girdi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE 29 EKİM 2025 YENİ BÖLÜM

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu.

