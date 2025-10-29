CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendiriyor. Bir süredir yükseliş trendinde olan değerli metal, son günlerde düşüşe geçti. Vatandaşlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı fiyatların daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Altın fiyatlarının neden düştüğü araştırılıyor. Peki, altın neden düşüyor ve bu düşüş devam eder mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 15:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:39
Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktör, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarıdır. Fed'in faiz oranlarını yüksek seviyede tutmaya devam etmesi, altın talebini zayıflatıyor. Çünkü faiz oranları arttığında yatırımcılar altın yerine faiz getirisi olan araçlara yöneliyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin azalması, enerji fiyatlarının düşmesi ve küresel enflasyon beklentilerinin zayıflaması da altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendiriyor. Bir süredir yükseliş trendinde olan değerli metal, son günlerde düşüşe geçti. Peki, altın neden düşüyor ve bu düşüş devam eder mi? Detaylar haberimizde...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra, yatırımcıların kâr elde etmek amacıyla satış yapması (kar realizasyonu) düşüşü tetikledi. Aynı zamanda, ABD dolarının (Dolar Endeksi) diğer para birimleri karşısında güçlenmesi, dolarla fiyatlanan altının diğer para birimleriyle ifade edilen değerini düşürdü.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Analistlerin görüşleri, düşüşün kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi süreceği konusunda farklılık gösteriyor. Kısa vade görüşü olan analistler, piyasanın teknik bir düzeltme aşamasında olduğu, bu nedenle kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği ve bir süre daha geri çekilme görülebileceği belirtiliyor. Bazı analistler, dolar endeksi hareketlerine bağlı olarak düşüşün hızlanabileceğini söylüyor.

Orta/Uzun vade görüşüne sahip analistler ise orta ve uzun vadede ise yükseliş trendinin devam edebileceği düşünülüyor. Bunun nedenleri arasında jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması, merkez bankalarının devam eden güçlü altın alımları ve ileride olası faiz indirimi beklentileri yer alıyor.

