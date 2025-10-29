CANLI SKOR ANA SAYFA
29 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

Bugün ekran başındaysanız, Türkiye’nin önde gelen kanallarından Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV ve TRT 1 gibi yapımlar arasında tercihinizi yapabilirsiniz. Gündüz kuşağından akşam dizi-blockbuster’ına, özel programlardan yeniden yayınlara kadar kapsamlı bir içerik yelpazesi var. Öne çıkan programlar arasında, Cumhuriyet Bayramı özel içerikleri ve yeni bölüm diziler yer alıyor. Peki, 29 Ekim bugün televizyonda neler var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:45
29 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

29 Ekim'de televizyon keyfinizi kaçırmayın! Kanal D'den ATV'ye, Show TV ve STAR TV'den TRT 1'e kadar birçok kanal bugünün özel yayın programıyla ekranda olacak. Gündüz saatlerindeki magazin ve yeniden yayınlar, akşam saatlerinde önemli diziler ve özel programlarla devam ediyor. Özellikle gece kuşağı için yayınlanan yeni bölümler ve özel içerikler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hangi kanal hangi saatte ne yayınlıyor hemen bakın ve bugünkü TV keyfinizi planlayın.

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

22:30 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:15 Üç Kız Kardeş

07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Vurun Kahpeye

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı

22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923

14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

16:00 Kod Adı Kırlangıç

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:30 Taşacak Bu Deniz

23:30 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

