29 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

29 Ekim'de televizyon keyfinizi kaçırmayın! Kanal D'den ATV'ye, Show TV ve STAR TV'den TRT 1'e kadar birçok kanal bugünün özel yayın programıyla ekranda olacak. Gündüz saatlerindeki magazin ve yeniden yayınlar, akşam saatlerinde önemli diziler ve özel programlarla devam ediyor. Özellikle gece kuşağı için yayınlanan yeni bölümler ve özel içerikler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hangi kanal hangi saatte ne yayınlıyor hemen bakın ve bugünkü TV keyfinizi planlayın.
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
22:30 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:15 Üç Kız Kardeş
07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Vurun Kahpeye
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı
22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:15 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923
14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:00 Kod Adı Kırlangıç
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:30 Taşacak Bu Deniz
23:30 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye