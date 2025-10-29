29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim okullar yarım gün mü?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde "Okullar tatil mi? 29 Ekim'de ders yapılacak mı?" sorularını sıkça araştırıyor. Resmî takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanıyor. Cumhuriyet'in 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, "29 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Çarşamba günü okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Resmî tatil takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de resmi tatil olarak ilan ediliyor. 29 Ekim Çarşamba günü okullar, kamu kurumları, bankalar ve üniversiteler kapalı olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil kapsamında yer aldığı için tüm bankalar kapalı olacak. 29 Ekim Salı günü kamu ve özel bankalar (Ziraat, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, DenizBank vb.) hizmet vermeyecek.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

Noterler de 29 Ekim'de kapalı olacak. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yer aldığı için noterler resmî olarak çalışmayacak.

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler de 29 Ekim'de genel olarak kapalı olacak, ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. 29 Ekim Salı günü normal eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre açık olacak.

29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BIST), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün kapalı olacak. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün işlem yapılacak. Borsa 29 Ekim Çarşamba günü tüm gün kapalı kalacak ve işlemler 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak.