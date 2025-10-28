CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? 500 bin Sosyal Konut Tipleri ve ödeme planı detayları!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? 500 bin Sosyal Konut Tipleri ve ödeme planı detayları!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlıyor! “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla tanıtılan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunacak. Proje kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşa edilecek. Peki, Başvurular ne zaman, nasıl Yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? 500 bin Sosyal Konut Tipleri ve ödeme planı detayları!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? 500 bin Sosyal Konut Tipleri ve ödeme planı detayları!

500 BİN SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek bu dev proje ile yüksek konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor. Proje, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla tanıtılırken, konutlar %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleri ile satışa sunulacak. Peki, 500 bin Sosyal Konut başvuru şartları neler? Kimler başvurabilecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Projede farklı büyüklüklerde konutlar yer alacak. Daire tipleri 80, 65 ve 55 metrekare olarak planlandı.

Bazı illere göre konut dağılımı ise şöyle olacak:

  • İstanbul: 100.000 konut

  • Ankara: 30.780 konut

  • İzmir: 21.520 konut

  • Gaziantep: 13.940 konut

  • Konya: 13.670 konut

  • Şanlıurfa: 13.190 konut

  • Diyarbakır: 12.170 konut

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE İMKANI

Proje ile yüksek konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor. TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla satışa sunulacak. Bu sayede dar gelirli vatandaşlar, uzun vadeli taksitlerle ev sahibi olabilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ başvuru bedeli ne kadar? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 2+1 aylık ödemesi ve 1+1 aylık ödemesi!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ başvuru bedeli ne kadar? TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 2+1 aylık ödemesi ve 1+1 aylık ödemesi!

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Proje kapsamında belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılacak. Bu gruplar şunlar olacak:

  • Şehit aileleri, harp/vazife malulleri ve gaziler

  • Engelli vatandaşlar

  • Emekliler

  • 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler

  • Gençler

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvurabilmek için vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • Başvuru sahibi en az 18 yaşında olmalı.

  • En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.

  • Başvuru sahibinin, eşi veya çocukları adına kayıtlı konut tapusu bulunmamalı.

  • Aylık hane geliri:

    • İstanbul için en fazla 145.000 TL,

    • Diğer iller için en fazla 127.000 TL olacak.

      (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

  • Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak gerekecek.

  • Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için ikamet veya nüfus kaydı şartı aranacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Konutların teslimine ise Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.

İSTANBUL'A ÖZEL KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ

Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100.000 konuta ek olarak, 15.000 kiralık sosyal konut yapılacak. Bu evler piyasa rayicinin altında kira bedelleriyle vatandaşlara tahsis edilecek. Kiralama süresi 3 yıl olacak ve TOKİ tarafından yönetimi, bakımı ve denetimi yapılacak.

