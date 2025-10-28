CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA: 28 Ekim deprem mi oldu? Son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Deprem sonrasında birçok vatandaş sosyal medya üzerinden “Balıkesir’de deprem mi oldu?, Bugün deprem nerede oldu?, Son dakika deprem haberi” gibi aramalar yaptı. Uzmanlar, bu denli yüzeysel bir depremin geniş bir bölgede hissedilmesinin normal olduğunu ifade ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:46
28 Ekim Salı gecesi saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5,99 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, başta Balıkesir, İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinin birçok ilinde şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, sosyal medyada "Deprem mi oldu?, Son depremler nerede?" soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı. Peki, 28 Ekim deprem mi oldu? Bugün en son ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var"

Bakan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Yerlikaya, elektrik kesintisi yaşandığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bunun sebebini bulup, kesintiyi bir an önce sonlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

28 Ekim Deprem mi Oldu? Balıkesir Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem! İşte Son Depremler Listesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz yoldayız, İstanbul'dan çıktık. Uçakla gidemiyoruz, olumsuz hava koşulları sebebiyle. Yoldayız, anbean devamlı suretle gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tekrarından Rabb'im hepimizi korusun diyoruz. Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar."

28 Ekim Deprem mi Oldu? Balıkesir Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem! İşte Son Depremler Listesi

AHaber CANLI YAYIN

