GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da 27 Ekim gününün puan tablosu merak konusu oldu. Haftanın yeni gününde gelinler en yüksek puanı alarak hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi olabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin haftalık yarışta avantaj sağladı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar yarışmanın kaderini değiştirdi. İşte 27 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisiyle ilgili son gelişmeler!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da 27 Ekim günü yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün menüsünü en başarılı şekilde hazırlayan gelin, hem gün birincisi hem de çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 27 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne oldu, kim birinci seçildi? Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı. Peki, 27 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 EKİM

Tuğba: 17 PUAN

Miyase: 14 PUAN

Hanife: 9 PUAN

Nilüfer: 4 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

