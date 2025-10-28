CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 28 Ekim borsa açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim borsa kapalı mı?

28 Ekim borsa açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim borsa kapalı mı?

Yatırımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim 2025 Salı günü Borsa İstanbul açık mı, tatil mi? sorularının yanıtını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim, resmi tatil öncesindeki yarım iş günü olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, 28 Ekim 2025’te borsa açık mı, kaça kadar işlem yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, bir önceki gün yani 28 Ekim Salı yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:31
28 Ekim borsa açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim borsa kapalı mı?

Vatandaşlar ve yatırımcılar, 28 Ekim 2025'te borsa açık mı, kaça kadar işlem yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, bir önceki gün yani 28 Ekim Salı yarım gün olarak değerlendiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken yatırımcıların merak ettiği soruların başında "28 Ekim 2025'te Borsa açık mı, işlem yapılacak mı?" geliyor. Resmi takvime göre 28 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım iş günü olarak geçiyor. 29 Ekim Çarşamba günü borsa kapalı olacak, normal işlem süreci ise 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak. Peki, 28 Ekim Salı günü borsa açık mı? 28 Ekim borsa tatil mi, kaça kadar açık? 29 Ekim'de borsada işlem yapılabilir mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM BORSA TATİL Mİ?

Borsa İstanbul (BIST) 28 Ekim Salı günü öğleye kadar açık, öğleden sonra ise kapalı olacak. Yani yatırımcılar sadece sabah seansında işlem yapabilecek.

28 Ekim 2025 Borsa Tatil mi, Bugün Borsa Kaça Kadar Açık?

28 EKİM BORSA KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul (BIST), sabah 09.30'da açılacak ve öğleye kadar işlem görecek. Öğleden sonra ise kapalı olacak. Bu durumda hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer piyasa işlemleri sadece sabah seansında yapılabilecek. 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olan borsa, 30 Ekim Perşembe sabahı yeniden açılacak.

28 Ekim 2025 Borsa Tatil mi, Bugün Borsa Kaça Kadar Açık?

29 EKİM BORSA AÇIK MI?

29 Ekim Çarşamba günü borsa kapalı olacak, normal işlem süreci ise 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak.

