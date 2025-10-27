İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya çıkan bahis skandalı kapsamında hakemlerin bahis oynamalarına ilişkin son 5 yıllık kayıtları inceleme altına alınacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 23:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasını ihbar olarak değerlendirip mevcut dosyayla birleştirerek soruşturmayı derinleştirme kararı almıştı. Başsavcılıktan hakemlerle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya çıkan bahis skandalı kapsamında hakemlerin bahis oynamalarına ilişkin son 5 yıllık kayıtları inceleme altına alınacağını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan resmi açıklama şı şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmiş/edilmektedir. Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir."

