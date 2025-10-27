CANLI SKOR ANA SAYFA
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2025 toplantısında faiz kararını açıklayacak. Peki, bu kritik toplantı tam olarak hangi tarihte ve saatte gerçekleşecek? Dolar kuru, altın ve borsa fiyatları faiz kararından nasıl etkilenecek? Faiz indirimi ile konut kredisi faizleri düşecek mi, tüketici harcamaları artacak mı? Birçok kişi, FED faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 14:45
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Piyasalarda, Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %3,75–%4,00 aralığına çekeceği yönünde güçlü beklentiler bulunuyor. Bu beklenti, enflasyonun hedef seviyelere yaklaşması ve istihdam piyasasındaki gelişmeler ışığında güçlenmiş durumda. Eğer Fed, beklentiler doğrultusunda faiz indirimi kararı alırsa, bu durum doların değer kaybetmesine, altın ve kripto para piyasalarında yükselişe ve borsalarda pozitif bir seyire yol açabilir. Ayrıca, düşük faiz ortamı, konut kredisi faizlerinin düşmesine ve tüketici harcamalarının artmasına neden olabilir. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantısının ardından 29 Ekim 2025 saat 21:00'de faiz kararını açıklayacak.

ABD FED Faiz Kararı Beklentisi Ne Yönde?

ABD FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar, Fed'in faiz oranlarını %3,75–%4,00 aralığına çekmek için 25 baz puanlık bir indirim yapabileceği yönünde güçlü bir beklentiye sahip. Bu beklenti, özellikle enflasyonun Fed'in hedefi olan %2'ye yaklaşması ve istihdam piyasasındaki yavaşlama gibi ekonomik verilerden kaynaklanıyor. Eylül ayında yapılan 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasalar, Fed'in büyümeyi desteklemek için bir kez daha faiz indirimine gidebileceğini düşünüyor.

ABD FED Faiz Kararı Beklentisi Ne Yönde?

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE NE OLUR?

Faiz indirimi durumunda doların değer kaybetmesi, altın ve kripto para piyasalarında yükseliş potansiyeli ve borsalarda pozitif fiyatlama hareketleri gözlenebilir. Ayrıca konut kredisi ve tüketici kredilerinde faizlerin düşmesi, tüketici harcamalarının artmasına ve ekonomik büyümenin desteklenmesine yardımcı olabilir.

