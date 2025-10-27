CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA! Kasım ayı MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA! Kasım ayı MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı askerlik yerleri heyecanla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yükümlü askerlerin askerlik yerlerini E-Devlet üzerinden sorgulamalarına olanak sağlıyor. Peki, Kasım 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve sorgulama işlemi nasıl yapılacak? Tüm detaylar ve güncel açıklamalar için E-Devlet sistemi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:35
ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA! Kasım ayı MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı askerlik celbi yaklaşırken, gençler ve aileleri askerlik yerlerini merak ediyor. MSB, Kasım 2025 askerlik yerlerini E-Devlet üzerinden duyuracak. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihleri kapsayacak ve E-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak? Kasım 2025 askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yükümlülerin E-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenmelerini sağlayacak açıklamayı yakın zamanda yapacak. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorgulama adımları neler? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2025 Kasım celbi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, PTT'den kimlik karşılığında alacakları şifre ile sisteme erişim sağlayacak. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak hizmet adını yazarak askerlik yerini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KASIM AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kasım celbi için asker adayları heyecanla askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere ilan edilecek. Bu açıklama ile adaylar hangi ilde ve hangi birimde askerlik hizmetlerini yapacaklarını öğrenebilecek.

Sınıflandırma sonucunda belirlenen yükümlüler, tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, önceki sınıflandırma dönemlerinde belirlenen ve yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, ilgili celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Asker alma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecek.

2025 KASIM CELBİ SEVK TARİHLERİ

  • Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 06 Kasım 2025

  • Er (2. Grup): 04 Aralık 2025
  • Er (3. Grup): 08 Ocak 2026

Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek.

ASKERLİK SÜRECİNDE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sevk edilen yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı aracılığıyla PttMatik'lerden alınabilecek.

Askerlik hizmeti süresince kullanılacak banka kartı olmayan yükümlüler, herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilir ve banka kartı temin edebilir. Ayrıca, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını askerlik öncesi yetkili GSM bayilerine başvurarak ücretsiz kısıtlı hatta çevirebilir ve terhis sonrası tekrar sivil hayattaki hat özelliklerine döndürebilirler. Sevk belgesini almayan veya sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezine katılmayan yükümlüler hakkında ise bakaya işlemi uygulanacaktır.

💥E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULA

