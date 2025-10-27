CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendiriyor. Bir süredir yükseliş trendinde olan değerli metal, son günlerde düşüşe geçti. Vatandaşlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı fiyatların daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Altın fiyatlarının neden düştüğü araştırılıyor. Peki, altın neden düşüyor ve bu düşüş devam eder mi? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 15:05 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 08:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktör, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarıdır. Fed'in faiz oranlarını yüksek seviyede tutmaya devam etmesi, altın talebini zayıflatıyor. Çünkü faiz oranları arttığında yatırımcılar altın yerine faiz getirisi olan araçlara yöneliyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin azalması, enerji fiyatlarının düşmesi ve küresel enflasyon beklentilerinin zayıflaması da altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıları endişelendiriyor. Bir süredir yükseliş trendinde olan değerli metal, son günlerde düşüşe geçti. Peki, altın neden düşüyor ve bu düşüş devam eder mi? Detaylar haberimizde...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra, yatırımcıların kâr elde etmek amacıyla satış yapması (kar realizasyonu) düşüşü tetikledi. Aynı zamanda, ABD dolarının (Dolar Endeksi) diğer para birimleri karşısında güçlenmesi, dolarla fiyatlanan altının diğer para birimleriyle ifade edilen değerini düşürdü.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Analistlerin görüşleri, düşüşün kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi süreceği konusunda farklılık gösteriyor. Kısa vade görüşü olan analistler, piyasanın teknik bir düzeltme aşamasında olduğu, bu nedenle kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği ve bir süre daha geri çekilme görülebileceği belirtiliyor. Bazı analistler, dolar endeksi hareketlerine bağlı olarak düşüşün hızlanabileceğini söylüyor.

Orta/Uzun vade görüşüne sahip analistler ise orta ve uzun vadede ise yükseliş trendinin devam edebileceği düşünülüyor. Bunun nedenleri arasında jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması, merkez bankalarının devam eden güçlü altın alımları ve ileride olası faiz indirimi beklentileri yer alıyor.

Kredi kartıyla altın alınır mı? Kredi kartına taksitle altın almak caiz mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
F.Bahçe çıkışını sürdürmek istiyor!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi 08:14
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 01:06
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:36
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 00:39
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Daha Eski
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 00:13
Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! 00:13
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 00:13
Penaltı VAR'dan iptal edildi! Penaltı VAR'dan iptal edildi! 00:13
Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! 00:13
Beşiktaş Kasımpaşa'ya takıldı! Beşiktaş Kasımpaşa'ya takıldı! 00:13