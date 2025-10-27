CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 3 aylık enflasyon farkına göre yeni yıl emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yıl (2026) Emekli maaşı zammı tahminleri ve hesaplama tablosu!

Emekliler gözünü yeni yıl zammına çevirdi! 3 aylık enflasyon farkı verileri sonrası “2026 emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu gündemde. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı, emekli maaşı zammı için belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı ve fark hesaplamalarıyla birlikte yeni maaşlarını merak ediyor. İşte 2026 yılı emekli maaşı zammı tahminleri, enflasyon farkı hesaplaması ve tablo detayları…

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 10:50
Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca emekli, "3 aylık enflasyon farkına göre 2026 emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zammı oranı yavaş yavaş netleşmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ayrı hesaplamalar yapılırken, refah payı beklentisi de gündeme geliyor. 2026 yılı ocak ayında maaşlara yansıtılacak olası zam oranları ve emekli maaşı hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkına göre yeni yıl emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Detaylar haberimizde...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ocak 2026 maaş zammı için ilk ipuçları geldi. TÜİK'in Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aylık kümülatif enflasyon oranı %7,51 olarak belirlendi. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak minimum artıştır.

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte şimdiden %13,64'lük bir artış garantilendi. Kesin zam oranı, Ekim, Kasım ve Aralık verileriyle netleşecek.

YENİ YIL EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA DETAYLARI (OCAK 2026)

Emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılının ikinci yarısındaki (Temmuz-Aralık) 6 aylık enflasyon oranıdır.

1. Kesinleşen İlk 3 Aylık Oran (Temmuz-Eylül 2025):

  • Temmuz: %2,06

  • Ağustos: %2,04

  • Eylül: %3,23

  • 3 Aylık Kümülatif Enflasyon: %7,51 (Bu oran, yıl sonu ne olursa olsun cebinize girecek minimum zamdır.)

2. Yıl Sonu Tahmini Zam Oranı (6 Aylık): Kesin zam, kalan 3 ayın (Ekim, Kasım, Aralık) enflasyon verisiyle belirlenecektir.

