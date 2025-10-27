CANLI SKOR ANA SAYFA
29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, “29 Ekim’de maç oynanacak mı?” sorusu oldu. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre bazı Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 29 Ekim tarihinde oynanması planlanabiliyor. Özellikle milli veya Avrupa kupası fikstürlerinin yoğun olduğu dönemlerde, bazı karşılaşmalar Cumhuriyet Bayramı gününe denk gelebiliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var?

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:22 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 08:49
29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde bu hafta en çok merak edilen konulardan biri, "29 Ekim'de maç oynanacak mı?" sorusu oldu. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir heyecanla karşılanırken gözler spor takvimine çevrildi. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre bazı Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları 29 Ekim tarihinde oynanabiliyor. Özellikle Avrupa kupası maçlarının yoğunlaştığı haftalarda, lig karşılaşmaları hafta içine alınabiliyor ve bu da 29 Ekim'e denk gelen maçlar olabileceği anlamına geliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı maç takvimine göre, 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde birçok karşılaşma oynanacak.

29 Ekim'de maç var mı?

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

  • 12:00 → Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

  • 13:00 → Kahta 02 Spor - Kasımpaşa A.Ş.

  • 13:30 → Muş Spor Kulübü - Menemen Futbol Kulübü

  • 13:30 → Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Yalova FK 77 Spor Kulübü

  • 13:30 → Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü - KCT 1461 Trabzon FK

  • 13:30 → Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

  • 13:30 → Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

  • 13:30 → Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

  • 15:00 → Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

  • 15:30 → Orduspor 1967 A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

  • 15:30 → Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Çorlu Spor 1947

  • 15:30 → Arca Çorum FK - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

  • 15:30 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü

  • 18:00 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü

  • 20:30 → Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

