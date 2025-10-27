CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2025? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2025? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı gününe denk geliyor. Resmi tatiller takvimine göre 29 Ekim günü tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak. Peki, 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün mü? 28 Ekim tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:38 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 08:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2025? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?

Vatandaşlar, "2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?" ve "28 Ekim yarım gün mü?" sorularını şimdiden araştırmaya başladı. Takvime göre 29 Ekim 2025 Salı günü tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi ise yarım gün resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar 28 Ekim öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı olacak. 29 Ekim Salı günü ise tüm kamu ve özel kurumlar tatil yapacak. Tatil planı yapanlar için bu tarihlerin hafta başına denk gelmesi, 4 günlük bir izin fırsatı yaratıyor. Bu yazımızda 28-29 Ekim 2025 tatil süresine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için resmî olarak yarım gün tatildir. Bu düzenlemeyle birlikte, kamu çalışanları ve öğrenciler 28 Ekim Salı öğleden sonrasından başlayarak 29 Ekim Çarşamba gününün tamamını tatil yapacak ve normal mesaiye 30 Ekim Perşembe günü başlayacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün

28 EKİM SALI YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek ve öğleden sonra resmî tatil başlayacaktır.

Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
F.Bahçe çıkışını sürdürmek istiyor!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi 08:14
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 01:06
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:36
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 00:39
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Daha Eski
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 00:13
Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! 00:13
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 00:13
Penaltı VAR'dan iptal edildi! Penaltı VAR'dan iptal edildi! 00:13
Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! 00:13
Beşiktaş Kasımpaşa'ya takıldı! Beşiktaş Kasımpaşa'ya takıldı! 00:13