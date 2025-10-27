27 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Hafta başını evde dinlenerek geçirmek isteyen televizyon tutkunları, bu akşam hangi diziler var sorusunun cevabını merak ediyor. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, TRT 1'de ise Cennetin Çocukları dizisi saat 20.00'de ekranlara gelecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü televizyon kanalları yine birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akşam sunuyor. Haftanın ilk günü ekranlarda dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var? 27 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:00 Non-Stop
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Yumurcak Veda
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
22:45 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye