27 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı!

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler var?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. 27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı ulusal kanallarda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında farklı türlerde dizi ve programlar yayınlanacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 08:40
27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanalları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Hafta başını evde dinlenerek geçirmek isteyen televizyon tutkunları, bu akşam hangi diziler var sorusunun cevabını merak ediyor. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, TRT 1'de ise Cennetin Çocukları dizisi saat 20.00'de ekranlara gelecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü televizyon kanalları yine birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akşam sunuyor. Haftanın ilk günü ekranlarda dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var? 27 Ekim Pazartesi TV yayın akışı...

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

23:00 Non-Stop

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Yumurcak Veda

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

22:45 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

ATV CANLI YAYIN

