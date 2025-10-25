TV YAYIN AKIŞI: 25 Ekim Cumartesi bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

"Bugün televizyonda ne var, 25 Ekim Cumartesi hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?" sorusu günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Hafta sonu televizyon ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Peki 25 Ekim Cumartesi TV yayın akışında neler var, hangi diziler ve maçlar bugün ekrana gelecek? İzleyiciler, "Bu akşam televizyonda hangi dizi var, saat kaçta başlıyor?" sorusuna yanıt ararken, tüm kanalların güncel 25 Ekim Cumartesi yayın akışları ve detaylı program listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV yayın akışı!
ATV YAYIN AKIŞI
05:10 Bir Gece Masalı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
15:30 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kara Murat Denizler Hakimi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Çarpıntı
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:15 Aykut Enişte 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Benim Güzel Ailem
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Taşacak Bu Deniz
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı