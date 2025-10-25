TV YAYIN AKIŞI: 25 Ekim Cumartesi bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Televizyon izleyicileri hafta sonunda “25 Ekim Cumartesi TV yayın akışı nasıl, bugün televizyonda neler var?” sorusunu araştırıyor. Cumartesi akşamları birbirinden iddialı diziler, yarışma programları ve futbol karşılaşmaları ekrana geliyor. ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8’in yayın akışları merak konusu oldu. İşte 25 Ekim Cumartesi gününün güncel TV yayın akışı, kanallara göre dizi, film, program ve maç saatleriyle birlikte haberimizde!

"Bugün televizyonda ne var, 25 Ekim Cumartesi hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?" sorusu günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın akışlarını merak ediyor. Hafta sonu televizyon ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Peki 25 Ekim Cumartesi TV yayın akışında neler var, hangi diziler ve maçlar bugün ekrana gelecek? İzleyiciler, "Bu akşam televizyonda hangi dizi var, saat kaçta başlıyor?" sorusuna yanıt ararken, tüm kanalların güncel 25 Ekim Cumartesi yayın akışları ve detaylı program listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 25 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI

05:10 Bir Gece Masalı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Aynadaki Yabancı

13:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

15:30 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kara Murat Denizler Hakimi

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

23:15 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:00 İstasyon

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Çarpıntı

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

22:15 Aykut Enişte 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Benim Güzel Ailem

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Taşacak Bu Deniz

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

