Sağlık Ocağı cumartesi açık mı? Hafta sonu sağlık ocakları çalışıyor mu?

Vatandaşlar en çok “Sağlık ocağı cumartesi günleri açık mı?” ve “Hafta sonu aile hekimleri görev yapıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Hafta sonu hastalanan vatandaşların aklına ilk gelen sorulardan biri “Sağlık ocağı Cumartesi açık mı?” oluyor. Aile sağlığı merkezleri, genel uygulamaya göre Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Peki acil bir durumda hangi sağlık kurumlarına başvurulabilir? Hafta sonu sağlık hizmeti almak isteyenler için alternatifler neler?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:54
Sağlık ocağı yani aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle hafta sonu için "Cumartesi günü sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?" sorusu gündeme geliyor. Hafta sonu sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşların aklında "Cumartesi günü sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorusu var. Sağlık ocakları genel uygulamaya göre cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Peki acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar nereye başvurabilir? İşte hafta sonu sağlık hizmeti alabileceğiniz kurumlar...

SAĞLIK OCAĞI CUMARTESİ AÇIK MI?

Türkiye'de aile sağlığı merkezleri sadece hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet verirken, Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak nöbetçi sağlık ocakları uygulaması bazı bölgelerde devreye girebilir. Bunun dışında hafta sonu sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin acil servislerine başvurabilmektedir.

HAFTA SONU SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye'de aile sağlığı merkezleri yalnızca hafta içi mesai saatlerinde hizmet verir. Cumartesi günü sağlık ocakları genellikle kapalıdır ancak bazı bölgelerde nöbetçi sağlık ocağı uygulaması bulunabilir. Acil ihtiyaçlar için ise devlet hastanelerinin acil servisleri 7/24 hizmet sunmaktadır.

AİLE HEKİMLERİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye genelinde aile sağlığı merkezleri yalnızca hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi ve pazar günleri aile hekimleri görev yapmıyor. Ancak acil durumlarda hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi sağlık merkezleri hizmet vermeye devam ediyor.

