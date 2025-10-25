Sağlık Ocağı cumartesi açık mı? Hafta sonu sağlık ocakları çalışıyor mu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sağlık ocağı yani aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle hafta sonu için "Cumartesi günü sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?" sorusu gündeme geliyor. Hafta sonu sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşların aklında "Cumartesi günü sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorusu var. Sağlık ocakları genel uygulamaya göre cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Peki acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar nereye başvurabilir? İşte hafta sonu sağlık hizmeti alabileceğiniz kurumlar...

SAĞLIK OCAĞI CUMARTESİ AÇIK MI?

Türkiye'de aile sağlığı merkezleri sadece hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet verirken, Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak nöbetçi sağlık ocakları uygulaması bazı bölgelerde devreye girebilir. Bunun dışında hafta sonu sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin acil servislerine başvurabilmektedir.

HAFTA SONU SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

AİLE HEKİMLERİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

