Hafta sonu kargolar açık mı? PTT, Aras, MNG, Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu? 2025 güncel çalışma saatleri!

Hafta sonu kargolar açık mı? PTT, Aras, MNG, Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Kargoların hafta sonu açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, hafta sonu kargolar açık mı? sorusunun cevabını araştırıyor. PTT, Aras, MNG ve Yurtiçi Kargo'nun hafta sonu çalışma saatleri, şube hizmet durumu ve teslimat günleriyle ilgili tüm güncel bilgileri burada bulabilirsiniz. Cumartesi açık olan şubelerden pazar günü hizmet vermeyen firmalara kadar her şeyi sizler için derledik.

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI?

Hafta sonu kargo şirketlerinin genel çalışma düzeni şöyledir: Pazar günleri tüm kargo şirketleri kapalıdır. Ancak Cumartesi günleri çoğu kargo firması yarım gün çalışmaktadır.

PTT Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

PTT şubeleri Pazar günleri tamamen kapalıdır. Cumartesi günleri ise genellikle merkez dışındaki PTT şubelerinin tamamı kapalıdır. Sadece belirli merkez PTT şubeleri Cumartesi günleri saat 08:30 ile 13:30 arasında hizmet verebilmektedir. İşlem yapmadan önce size en yakın PTT şubesini aramanız en doğrusudur.

Yurtiçi Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Yurtiçi Kargo Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri ise şubeler genellikle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verir. Bazı kaynaklara göre, 13:00'e kadar standart hizmet devam ederken, 13:00-17:00 saatleri arasında sadece gönderi kabulü ve teslim işlemleri şubelerde yapılabilmektedir.

MNG Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

MNG Kargo Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri şubeler genellikle sabah 08:30'da açılır ve 14:00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Aras Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Aras Kargo Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri ise şubeler genellikle sabah 08:30'da açılır ve 13:00'a kadar hizmet vermektedir.