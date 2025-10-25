CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2025? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2025? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı gününe denk geliyor. Resmi tatiller takvimine göre 29 Ekim günü tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak. Peki, 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün mü? 28 Ekim tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:49
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2025? 28 Ekim Salı yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?

Vatandaşlar, "2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?" ve "28 Ekim yarım gün mü?" sorularını şimdiden araştırmaya başladı. Takvime göre 29 Ekim 2025 Salı günü tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi ise yarım gün resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, noterler ve okullar 28 Ekim öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı olacak. 29 Ekim Salı günü ise tüm kamu ve özel kurumlar tatil yapacak. Tatil planı yapanlar için bu tarihlerin hafta başına denk gelmesi, 4 günlük bir izin fırsatı yaratıyor. Bu yazımızda 28-29 Ekim 2025 tatil süresine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için resmî olarak yarım gün tatildir. Bu düzenlemeyle birlikte, kamu çalışanları ve öğrenciler 28 Ekim Salı öğleden sonrasından başlayarak 29 Ekim Çarşamba gününün tamamını tatil yapacak ve normal mesaiye 30 Ekim Perşembe günü başlayacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün

28 EKİM SALI YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek ve öğleden sonra resmî tatil başlayacaktır.

