28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, okullar kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken hem tatil planı yapanlar hem de resmi tatil tarihlerini merak edenler, 29 Ekim resmi tatil mi? ve 27-28 Ekim tam gün tatil olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ekim ayının gelmesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aramalar da yoğunlaşmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl büyük coşkuyla kutlanan en önemli ulusal bayramlarımızdan biridir. Vatandaşlar, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan, tüm okullar kapalı olacak.

2025-2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi