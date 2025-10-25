Son dakika: 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi, okullar tatil mi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim 2025’in tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kamu kurumları, okullar ve bankalar öğleden sonra kapalı mı? İşte 28 Ekim yarım gün tatil mi, kamu ve özel sektör için mesai saatleri...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 14:52 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:50
28 Ekim yarım gün mü? sorusunun cevabı merak ediliyor. 28 Ekim özel sektör tatil mi yoksa yarım gün mesai var mı? Resmi tatil takvimi çalışanların haklarını belirliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim günü, çalışanlar için öğleden sonra yarım gün mesai sayılıyor. 2025 yılında 28 Ekim Salı gününe, 29 Ekim ise Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 28 Ekim yarın gün mü, okullar tatil mi? Kamu kurumları 28 Ekim'de çalışacak mı? Detaylar haberimizde...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

İş Kanunu'na göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten sonrası için çalışma süreleri ulusal bayram ve genel tatil günü kapsamında değerlendirilir. Bu tarihte çalışan özel sektör işçileri, öğleden sonrası için yarım günlük ek mesai alma hakkına sahiptir.

28 EKİM SALI GÜNÜ KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

28 Ekim 2025 Salı günü, kamu kurumları, okullar ve bankalar için mesai düzeni sabah saatlerinde normal seyrinde devam edecek, ancak öğleden sonra tatil başlayacaktır.

28 EKİM'DE BANKALAR VE KARGOLAR ÇIK MI?

Devlet daireleri, belediyeler, PTT şubeleri ve bankalar, resmi tatil başlangıcı olan saat 13.00'e kadar hizmet vereceklerdir. Öğleden sonra bu kurumlar kapalı olacaktır. Vatandaşların resmi işlemlerini öğleden önce halletmeleri gerekmektedir.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Poliklinikler ve randevu sistemleri öğleden sonra dururken, hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.

