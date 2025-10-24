CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman? SB başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında 26 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, “Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman yapılacak?”, “Başvuru şartları neler?” ve “Hangi kadrolar alınacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre alımlar, doktor, hemşire, ebe, diyetisyen, sağlık memuru, laborant, röntgen teknisyeni ve paramedik gibi birçok farklı branşı kapsayacak. Adayların KPSS 2024 veya 2025 puanı ile başvuru yapabileceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:33
Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içinde toplam 26 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?" ve "Hangi illerde alım yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Alımların, Merkezi KPSS yerleştirmesiyle ÖSYM üzerinden yapılması bekleniyor. Bu kapsamda doktor, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık teknikeri gibi birçok branşta personel görevlendirilecek. Özellikle büyük şehirlerdeki hastanelere ve yeni açılan şehir hastanelerine öncelik tanınacak. Başvuruların 2026 yılının ilk çeyreğinde başlaması ve sürecin tamamen elektronik ortamda yürütülmesi planlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan karara göre, Sağlık Bakanlığı bünyesine katılacak 26.673 personelin branşlara göre dağılımı netleşti.

Sağlık Bakanlığı 26 Bin Personel Alımı 2026

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? ADAYLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

2026 yılı için planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci, hazırlık aşamalarıyla birlikte 2025'in son çeyreğinde başlayabilir. Başvurular, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yürütülecek ve adayların başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 Bin Personel Alımı 2026

BAŞVURU ŞARTLARI BRANŞLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Başvuru koşulları, alınacak pozisyona göre farklılık gösterecek. Özellikle uzman doktor ve doktor alımları için süreç diğer personel alımlarından ayrılıyor:

Uzman Doktor ve Doktor Alımları (26.635 Kişi): Bu grupta KPSS puanı ana kriter olarak kullanılmayacak.

Uzman Doktorlar: Başvurular için TUS puanı ve uzmanlık belgeleri esas alınacak. Yerleştirmeler, genellikle Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) üzerinden veya özel durumlarda ÖSYM aracılığıyla kura veya tercih yöntemiyle yapılacak.

Adayların başvurularını eksiksiz ve doğru belgelerle tamamlaması, tercih ve kura sürecinde öncelik kazanabilmeleri açısından kritik öneme sahip. Ayrıca, ilan edilen tarihleri ve resmi açıklamaları sürekli takip etmek, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayacak.

