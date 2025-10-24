CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Rafa Silva'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama! Rafa Silva'nın sağlık durumu nedir?

Rafa Silva'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama! Rafa Silva'nın sağlık durumu nedir?

Beşiktaşlı futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcu Rafa Silva’nın sağlık durumu hakkında resmi bir bilgilendirme yaptı. Peki, Rafa Silva'nın sağlık durumu nedir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 15:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa Silva'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama! Rafa Silva'nın sağlık durumu nedir?

Beşiktaş'ta sakatlık haberi geldi. Beşiktaş JK'nin yaptığı açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Portekizli yıldız, her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hissetti. Kulüp doktorlarının yaptığı kontrollerin ardından Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildi. Bu nedenle deneyimli futbolcunun bugünkü antrenmana katılmadığı ve tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

RAFA SILVA'NIN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Beşiktaş JK'den yapılan açıklamada ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

REKLAM - İdefix
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..."
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi!
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 16:05
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı 16:01
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 15:11
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 14:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 14:42
Adem Asil dünya ikincisi Adem Asil dünya ikincisi 14:32
Daha Eski
Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 14:30
Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler 14:18
Milan - Pisa maçı detayları! Milan - Pisa maçı detayları! 13:51
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 13:48
Real Sociedad - Sevilla maçı detayları Real Sociedad - Sevilla maçı detayları 13:29
Panathinaikos'ta Benitez dönemi Panathinaikos'ta Benitez dönemi 13:23