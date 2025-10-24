Rafa Silva'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama! Rafa Silva'nın sağlık durumu nedir?

Beşiktaş'ta sakatlık haberi geldi. Beşiktaş JK'nin yaptığı açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Portekizli yıldız, her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hissetti. Kulüp doktorlarının yaptığı kontrollerin ardından Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildi. Bu nedenle deneyimli futbolcunun bugünkü antrenmana katılmadığı ve tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

RAFA SILVA'NIN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Beşiktaş JK'den yapılan açıklamada ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.