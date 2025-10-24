CANLI SKOR ANA SAYFA
Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB Takvimi!

Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB Takvimi!

Okul tatil tarihleri, öğrenciler ve veliler için en önemli konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu takvime göre, öğrencileri bu yıl iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak?

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 15:33
Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? 2025-2026 MEB Takvimi!

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen sorulardan biri "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Takvime göre öğrencileri bu yıl da iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor. Eğitim-öğretim yılı boyunca dinlenme dönemlerinin tarihleri netleşirken, milyonlarca öğrenci tatil planlarını buna göre şekillendirmeye başladı. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Okullar ne zaman tatil olacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

Okullar ne zaman tatil olacak?

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

