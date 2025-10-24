CANLI SKOR ANA SAYFA
Miyase Türkel, ünlü yemek yarışması Gelinim Mutfakta’nın dikkat çeken yarışmacılarından biridir. 2023 yılında yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katılarak büyük bir başarıya imza atmış ve sezonun şampiyonu olmuştur. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:22
Sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışan Miyase Türkel, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 2023 sezonunda kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışmaya katılan Miyase, mutfaktaki hünerleri ve oyun zekâsıyla sezonu birinci tamamlamayı başardı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta programının tanınan yarışmacılarından biridir. 2023 yılında kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte katıldığı yarışmada birincilik elde etmiştir. 2025 yılında ise 8. sezon yarışmacısı olarak geri dönmüştür.

GELİNİM MUTFAKTA 2025

Gelinim Mutfakta, Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan, Türkiye'nin popüler bir yemek yarışması programıdır. Programın ana konsepti, geleneksel Türk toplumundaki gelin-kaynana ilişkisini rekabetçi bir mutfak ortamına taşımaktır.

ATV CANLI YAYIN

