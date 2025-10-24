CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, “29 Ekim’de maç oynanacak mı?” sorusu oldu. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre bazı Süper Lig ve 1. Lig maçlarının 29 Ekim tarihinde oynanması planlanabiliyor. Özellikle milli veya Avrupa kupası fikstürlerinin yoğun olduğu dönemlerde, bazı karşılaşmalar Cumhuriyet Bayramı gününe denk gelebiliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:22 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 08:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde bu hafta en çok merak edilen konulardan biri, "29 Ekim'de maç oynanacak mı?" sorusu oldu. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir heyecanla karşılanırken gözler spor takvimine çevrildi. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre bazı Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları 29 Ekim tarihinde oynanabiliyor. Özellikle Avrupa kupası maçlarının yoğunlaştığı haftalarda, lig karşılaşmaları hafta içine alınabiliyor ve bu da 29 Ekim'e denk gelen maçlar olabileceği anlamına geliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı maç takvimine göre, 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde birçok karşılaşma oynanacak.

29 Ekim'de maç var mı?

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

  • 12:00 → Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

  • 13:00 → Kahta 02 Spor - Kasımpaşa A.Ş.

  • 13:30 → Muş Spor Kulübü - Menemen Futbol Kulübü

  • 13:30 → Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Yalova FK 77 Spor Kulübü

  • 13:30 → Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü - KCT 1461 Trabzon FK

  • 13:30 → Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

  • 13:30 → Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

  • 13:30 → Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

  • 15:00 → Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

  • 15:30 → Orduspor 1967 A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

  • 15:30 → Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Çorlu Spor 1947

  • 15:30 → Arca Çorum FK - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

  • 15:30 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü

  • 18:00 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü

  • 20:30 → Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

REKLAM - İdefix
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Son dakika! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Daha Eski
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40