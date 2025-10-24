29 Ekim'de maç var mı? 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverlerin gündeminde bu hafta en çok merak edilen konulardan biri, "29 Ekim'de maç oynanacak mı?" sorusu oldu. Her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir heyecanla karşılanırken gözler spor takvimine çevrildi. Resmî tatil olmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre bazı Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları 29 Ekim tarihinde oynanabiliyor. Özellikle Avrupa kupası maçlarının yoğunlaştığı haftalarda, lig karşılaşmaları hafta içine alınabiliyor ve bu da 29 Ekim'e denk gelen maçlar olabileceği anlamına geliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü maç var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...
29 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ VAR MI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı maç takvimine göre, 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde birçok karşılaşma oynanacak.
29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
12:00 → Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
13:00 → Kahta 02 Spor - Kasımpaşa A.Ş.
13:30 → Muş Spor Kulübü - Menemen Futbol Kulübü
13:30 → Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Yalova FK 77 Spor Kulübü
13:30 → Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü - KCT 1461 Trabzon FK
13:30 → Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
13:30 → Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
13:30 → Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
15:00 → Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
15:30 → Orduspor 1967 A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor
15:30 → Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Çorlu Spor 1947
15:30 → Arca Çorum FK - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
15:30 → Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor Kulübü
20:30 → Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor