29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ 2025 🇹🇷 En güzel, anlamlı, duygusal 29 Ekim şiirleri (Kısa ve uzun) 29 Ekim ile ilgili sözler!

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü olan 29 Ekim 2025 yaklaştıkça, milyonlarca vatandaş "En güzel 29 Ekim şiirleri nelerdir?", "29 Ekim'de hangi şiir okunur?" sorularını araştırmaya başladı. Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünde, okullarda yapılan törenlerde, kutlamalarda ve resmi programlarda duygusal, coşkulu ve anlam dolu şiirler okunuyor. Bu özel güne yakışacak Atatürk şiirleri, vatan sevgisini anlatan dizeler ve çocuklar için kısa Cumhuriyet şiirleri yoğun ilgi görüyor. Siz de 2025 yılına özel olarak derlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kısa ve uzun şiirleri" arasından dilediğinizi seçebilir, bu anlamlı günde duygularınızı en güzel şekilde ifade edebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı, duygusal 29 Ekim şiirleri!
- ATATÜRK VE CUMHURİYET
Bir sabah doğdu güneş Anadolu'da,
Yıllar süren karanlık bitti o anda.
Bir ses yankılandı tüm yurdu saran,
"Cumhuriyet!" dedi Mustafa Kemal Atatürk, inançla, candan.
Yıkılmış bir imparatorluktan doğdu umut,
Küllerinden yeniden yükseldi yurt.
Halk egemen oldu, özgürlükle doldu meydan,
29 Ekim, Türk'ün yeniden doğduğu zaman!
- CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet bir ışıktır,
Karanlıktan doğandır.
Atam'ın en büyük eseri,
Türk'ün kalbinde olandır.
Elde bayrak, dilde marş,
Yüreklerde bir sevinç, bir coşku,
Cumhuriyet sonsuza dek yaşasın,
Bu milletin onuru, gururu, aşkı!
- YAŞASIN CUMHURİYET
Bugün göklerde al bayrak dalgalanır,
Her evde, her gönülde sevinç uyanır.
Yurdun dört bir yanı kırmızı beyaza bürünür,
Atam'ın emanetine herkes sahip çıkar.
Yıllar geçti, ama sönmedi o ilk heyecan,
Cumhuriyet bizlere bir armağan.
Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla,
Birlik içinde yükselir Türk ulusu sonsuza.
Ey 29 Ekim! Sen bağımsızlığın sesi,
Ey Cumhuriyet! Sen Türk'ün nefesi.
Atatürk'ün izinde yürür bu millet,
İlelebet yaşasın Cumhuriyet!
- CUMHURİYET IŞIĞIM
Cumhuriyet ışığı sönmez gönlümde,
Atam'ın sesi yankılanır içimde.
Bir çocuk büyür, bir ülke gelişir,
Cumhuriyet oldukça, umut hiç bitişir.
- 29 EKİM MARŞI
Yüksel Türk milleti, gün senin günün,
Cumhuriyetinle övün, sev, övün!
Atam armağan etti özgürlüğü bize,
29 Ekim yazıldı altın harflerle tarihe.
Eller bayrakta, dillerde marş,
Birlikte söyleriz hep bir ağızdan:
Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti,
Bu gurur, bu onur bizim ebedî servetimiz!
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER
"Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Bu gurur hepimizin."
"29 Ekim, milletimizin yeniden doğduğu gündür. Yaşasın Cumhuriyet!"
"Cumhuriyet; halkın iradesi, milletin sesi, özgürlüğün nefesidir."
"102 yıldır aynı heyecanla! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"
"Atam'ın yolunda, Cumhuriyet'in ışığında ilerliyoruz. 29 Ekim kutlu olsun!"
29 Ekim 2025, Cumhuriyetimizin 102. yılı…
Yüzyılı aşan bu büyük yolculukta, her bir vatandaşın kalbinde aynı gurur, aynı coşku var.
Cumhuriyet, kadınların, gençlerin, çocukların, her bireyin eşit olduğu bir Türkiye'nin simgesidir.
Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği bu değer, bizlere sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam felsefesi armağan etmiştir.
Bugün, geçmişin mirasına sahip çıkma, geleceğe umutla bakma günüdür.
Tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
Cumhuriyet; bir milletin yeniden doğuş destanıdır.
Uğruna nice canlar verilmiş, nice fedakârlıklar yapılmıştır.
Bu ülkenin her karış toprağında, bağımsızlığın bedeli vardır.
29 Ekim, sadece bir tarih değil, Türk milletinin kendi kaderini eline aldığı gündür.
Atatürk ve silah arkadaşları, milletin azmini Cumhuriyetle taçlandırmış, bizlere özgür bir vatan bırakmıştır.
Bu emaneti korumak, geliştirmek ve sonsuza dek yaşatmak her Türk evladının en kutsal görevidir.
Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın bağımsız Türkiye!
Cumhuriyet, Atatürk'ün milletine bıraktığı en büyük mirastır.
Bir asır önce, yokluklar içinde kurulan bu ülke, bugün dimdik ayakta duruyorsa, bu Atatürk'ün vizyonu ve milletin inancıdır.
Cumhuriyet, Türk halkının iradesinin simgesidir.
Ne mutlu bize ki, 102 yıl sonra hâlâ aynı heyecanla 'Yaşasın Cumhuriyet!' diyebiliyoruz.
Bu vatanın çocukları olarak, Cumhuriyetimizi koruyacak, güçlendirecek ve sonsuza dek yaşatacağız.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!