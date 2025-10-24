CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri de AVM’lerin açık olup olmayacağı oldu. Resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri genellikle 29 Ekim günü normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 08:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri de AVM'lerin açık olup olmayacağı oldu. Resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri genellikle 29 Ekim günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bazı AVM'ler şehir bazlı düzenlemelerle farklı saatlerde açılıp kapanabiliyor. Peki, 29 Ekim AVM'ler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık olacaktır. Alışveriş merkezleri, resmî tatil ve hafta sonlarında dahi genellikle kapılarını ziyaretçilere kapatmaz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK 2025?

AVM'lerin 29 Ekim'deki çalışma saatlerinde bir değişiklik olması beklenmemektedir. Çoğu alışveriş merkezi, normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir.

29 Ekim AVM'ler açık mı?

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Bu nedenle, 29 Ekim Çarşamba günü banka şubelerinde herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

👉28 Ekim Salı günü ise bankalar öğleye kadar (saat 13.00'e kadar) hizmet verecek, öğleden sonra ise kapalı olacaktır.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatil olduğu için normal eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere nöbetçi eczaneler tüm gün (24 saat) boyunca hizmet vermeye devam edecektir.

29 EKİM MARKETLER AÇIK MI 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil olmasına rağmen, büyük zincir marketler genellikle hizmet vermeye devam etmektedir.

Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
DİĞER
Kadıköy’de maç sonu olay çıktı! Futbolcular güçlükle sakinleştirildi
Son dakika! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Daha Eski
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40