28 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü?

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, bankalar 28 Ekim’de açık mı? Yarım gün mü hizmet verecekler? Bu içerikte, resmi tatil nedeniyle bankaların çalışma saatleri ve hangi işlemleri yapabileceğiniz detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 12:35 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 08:32
28 Ekim, Türkiye'nin en önemli resmi tatillerinden biri olan Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu tarihte bankaların açılış saatleri ve çalışma durumu merak ediliyor. Bankalar genellikle resmi tatil günlerinde kapalı oluyor, bazı şubeler ise sınırlı hizmet verebiliyor. Bu kapsamda, 28 Ekim'de bankalara gitmeden önce hangi işlemleri online yapabileceğinizi bilmek büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, 28 Ekim'de bankalar açık mı? sorusunun cevabını merak ediyor. 28 Ekim günü bankalar yarım gün mü çalışacak? Detaylar haberimizde...

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim günü yarım gün resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Bankalar, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'e kadar hizmet vereceklerdir.

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

Saat 13.00 itibarıyla bankalar da dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek ve öğleden sonra kapalı olacaktır. Dolayısıyla, bankalarda işlemlerinizi öğleden önce tamamlamanız gerekmektedir.

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar tam gün kapalı olacaktır.

