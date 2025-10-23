Süper Loto sonuçları 23 Ekim Perşembe | Süper Loto kazanan şanslı numaralar

CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli Piyango İdaresi'nin en popüler şans oyunu Süper Loto, 23 Ekim Perşembe günü çekiliyor. 1'den 60'a kadar sıralanmış sayılar arasından rastgele seçilen 6 tanesini bilen şanslı kişi, bu hafta tamı tamına 91 milyon 787 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Her Salı, Perşembe ve Pazar günü şans oyunları sevenler için çekilen Süper Loto'nun bugünkü sonuçları haberimizde...

Süper Loto'nun bugün vereceği ikramiyedeki şanslı numaralar merakla bekleniyor. Haftanın 3 günü çekilerek şansına güvenenlerin hayallerini süsleyen Milli Piyango'nun Süper Loto şans oyunu, bugün de zengin olmak için sıraya girenlere umut aşılıyor. 60'a kadar olan sayılar içinden rastgele çekilen numaralardan en az 2 tanesini tutturan ikramiyeyi alıyor. Ancak 91 milyon liralık büyük ikramiye yalnızca 6 bilene veriliyor. İşte bugünün şanslı numaraları...

SÜPER LOTO 23 EKİM SONUÇLARI

Süper Loto'da 23 Ekim Perşembe günü çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çekilişin yapılmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO 21 EKİM ŞANSLI NUMARALAR

2 - 3 - 11 - 25 - 51 - 52

Süper Loto şanslı numaralar!

KAZANAMAYANLARA BİR ŞANS DAHA: ÇILGIN SAYISAL LOTO

Klasik Sayısal Loto (1-49 arası 6 sayı) 2019'da yenilenerek "Çılgın Sayısal Loto" adını aldı ve kuralları biraz daha heyecanlı hale getirildi. Hâlâ Milli Piyango'nun en sevilen şans oyunlarından biri. 1'den 90'a kadar sayılar arasından 6 tanesini seçiyorsun (bir kolon için 20 TL), ve haftada üç kez (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) noter huzurunda çekiliş yapılıyor. Çekilişte 6 sayı + bir "Joker" çıkıyor; en az 2'sini tutturursan ikramiye alıyorsun, 6'sını bilenler ise devasa büyük ikramiyeyi kapıyor. Ekstra eğlence için "Süper Star" seçeneği var (ek 10 TL), ki bu da çekilişte tuttuğun Süper Star sayısına göre bonus katlar katlıyor – mesela 6 + Süper Star'la 25 milyon TL garanti.

YILBAŞI GELİYOR: PİYANGO BİLETİ SEZONU AÇILDI

Yılbaşı heyecanı denince akla ilk gelen, o parlak Milli Piyango biletleri tam bir umut simgesi olarak tezgahlarda yerini alıyor. 31 Aralık gecesi noter huzurunda yapılacak çekilişte, o şanslı numarayı tutturmak hayalleri gerçek kılabilir. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi kurallarına göre, Yılbaşı Özel Çekilişi, tamamen şansa dayalı bir oyun olup 18 yaşından büyük herkese açıktır. Biletler tam, yarım ve çeyrek olarak üç kategoride satılır; fiyatlar Sisal Şans A.Ş. tarafından her çekiliş için ayrıca belirlenir ve kazandırma oranları bilet türüne göre değişir. Çekiliş, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilir; bilet numaraları önceden basılı olup, kazanan sıralı numara rastgele kürelerden çekilir. Büyük ikramiye miktarı çekilişten önce ilan edilir ve tamamen dağıtım garantilidir; büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıran biletler teselli ikramiyesi kazanır. İkramiye kategorilerinde, kazanan numaraya eşit olan tüm biletler ilgili tutarı alır – örneğin, son rakamı bilenler amorti hakkı elde eder. Kazanan tam bilet ikramiyenin tamamını, yarım bilet yarısını, çeyrek bilet dörtte birini alır. İkramiye ödemesi için biletin ibrazı zorunludur; sanal satışlarda onay belgesi yeterlidir.

